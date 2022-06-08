Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek - Son Dakika
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Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek

08.06.2022 21:39
Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, ülkenin tek havalimanı olan "Refik Hariri Uluslararası Havalimanı" bünyesinde ikinci bir terminal inşa edileceğini söyledi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, ülkenin tek havalimanı olan "Refik Hariri Uluslararası Havalimanı" bünyesinde ikinci bir terminal inşa edileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanı Hamiye, havalimanında incelemelerde bulunmak üzere yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havalimanındaki terminal sayısının ikiye çıkarılması için projenin hazır olduğunu kaydeden Hamiye, ihale bedelinin de 70 milyon dolar olarak belirlendiğini söyledi.

Hamiye, modern tarihindeki en kötü ekonomik krizle mücadele eden Lübnanlılar için terminalin iş kapısı olacağını ve tamamen özel sektör tarafından işletileceğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan havalimanının büyütülmesi için önceki hükümetler tarafından birçok proje hazırlandı ancak başta ekonomik kriz olmak üzere farklı gerekçelerle bunların tümü ertelendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda ikinci bir terminal inşa edecek - Son Dakika

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