Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti - Son Dakika
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Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti

03.03.2022 18:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan hükümeti, Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle temininde sıkıntı yaşanması tehlikesine karşı halihazırda 1,5 aylık buğday stokunun erimemesi için 50 bin tonluk buğday ithalatına onay verdi.

Lübnan hükümeti, Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle temininde sıkıntı yaşanması tehlikesine karşı halihazırda 1,5 aylık buğday stokunun erimemesi için 50 bin tonluk buğday ithalatına onay verdi.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, Başbakan Necib Mikati ile başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda bir araya geldikten sonra basın açıklaması yaptı.

Buğday kıtlığı yaşanacağı endişeleri üzerine gıda güvenliğini görüşmek üzere başbakan ile bir araya geldiğini belirten Selam, "Başbakan'a 1 veya 1,5 aylık buğday stokumuzun bulunduğu güvencesini verdim. Aynı zamanda (buğday) temini için başta ABD olmak üzere birkaç ülke ile temasta olduğumuzu aktardım." dedi.

Bakan Selam, hükümetin buğday rezervinin artırılması için 50 bin ton satın alımına onay verdiğini, 10 gün içinde de hangi ülkeden ne kadar buğday alınacağının kesinleşeceğini söyledi.

Aynı zamanda, ramazan ayının yaklaşmasıyla gıda tüketiminin artacağını hatırlatan Selam, şu ifadeleri kullandı:

"Yağ ve şeker gibi bazı gıda ürünlerinin temin edilemeyeceği endişesinin yayıldığını duyduk. Üreticilerle bu ürünlerin temininde bir aksama yaşanmayacağı konusunda anlaştık. Üreticilerle iş birliğinde olup piyasada kesintiye mahal vermeyeceğiz."

Buğdayın yüzde 60'ını Ukrayna ve Rusya'dan ithal eden Lübnan'ın Ekonomi Bakanı Selam, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sadece 1 aylık buğday stokunun kaldığını söylemişti.

Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti
Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti
Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti

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Ukrayna, Lübnan, Buğday, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Lübnan, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle buğday stokunun erimesine karşı harekete geçti - Son Dakika
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