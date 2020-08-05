Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e... - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e...
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var."
Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan: " Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var."
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:29
Kaynak: AA
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