Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: "Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek" - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: "Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek"

14.12.2020 18:47

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin inşa ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin güney bölgesinde önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet vereceğini söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin inşa ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin güney bölgesinde önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet vereceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Hasan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan'daki Türk Hastanesi'ne ziyareti sırasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılış hazırlıkları kapsamında yönetiminde değişikliğe gidildiğini dile getiren Hasan, "İnanıyorum ki dost ülke Türkiye'nin inşa ettiği Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, yeni yönetimi ile Sayda kenti başta olmak üzere ülkenin güneyinde önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecektir. TİKA ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın devam eden destekleri de bunun içindir." dedi.

Hastanenin açılışına yönelik engellerin aşılması için büyük destek gördüklerini aktaran Hasan, "Türk Hastanesi'nin, alanında Lübnan'daki kamu ve özel hastaneler arasında en donanımlısı olması hasebiyle vatandaşa sağlık hizmeti verme konusunda ciddi etkileri olacaktır." diye konuştu.

Bakan Hasan, Türkiye devleti, TİKA, Türk Büyükelçiliği ve bu zor dönemde Lübnan'ın yanında yer alan tüm dost ülkelere teşekkür etti.

Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdürü Muna Tiryaki de hastanenin açılış hazırlıkları çerçevesindeki stratejik planlarını oluşturduklarını ifade etti.

Türk Hastanesi'nin Lübnanlı hastalara uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vereceğini anlatan Tiryaki, yaklaşık 100 yataklı hastaneyi acil servisle başlayarak aşamalı olarak hizmete açacaklarını kaydetti.

Yıllardan beri iç anlaşmazlıkların kurbanı olan Türk Hastanesi

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloku ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım blokundan oluşuyor.

Kasım 2010'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçlarını göz önüne alarak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile bir araya gelmiş, görüşmede hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek
Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek

Rehabilitasyon, Türkiye, Lübnan, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: 'Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek' - Son Dakika


Son Dakika

Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor         
19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi         
18:43
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 20:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnan Sağlık Bakanı Hasan: "Türk Hastanesi, önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei