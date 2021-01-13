Lübnan Sağlık Bakanı Hassan, karantinaya alındı - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan, yakın çevresindeki 3'üncü Covid-19 vakasının ardından karantinaya alındı.

Korona virüs salgını Lübnan'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Dr.Hamad Hassan'ın ofisinde 3'üncü Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Hassan'a Covid-19 testi yapıldığı ve sonucunun yarın belli olacağı belirtildi.

Lübnan'da yarından itibaren 25 Ocak tarihine kadar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sert tedbirler uygulanmaya başlayacak.

Lübnan'da toplam vaka sayısı 226 bin 948'e, toplam can kaybı ise bin 705'e ulaştı.

(İHA)