Lübnan Sağlık Bakanı Hassan, karantinaya alındı - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan, yakın çevresindeki 3'üncü Covid-19 vakasının ardından karantinaya alındı.
Korona virüs salgını Lübnan'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanı Dr.Hamad Hassan'ın ofisinde 3'üncü Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Hassan'a Covid-19 testi yapıldığı ve sonucunun yarın belli olacağı belirtildi.
Lübnan'da yarından itibaren 25 Ocak tarihine kadar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sert tedbirler uygulanmaya başlayacak.
Lübnan'da toplam vaka sayısı 226 bin 948'e, toplam can kaybı ise bin 705'e ulaştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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