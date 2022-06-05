Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı - Son Dakika
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Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı

05.06.2022 23:52
Lübnan Savunma Bakanı, İsrail'in ihtilaflı deniz sahasındaki faaliyetlerine karşı uyardı

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtti.

Lübnan Savunma Bakanı Maurice Selim, İsrail'in iki ülke arasında ihtilaf konusu olan deniz sahasında yürüttüğü faaliyetlerin Lübnan'ın güneyindeki istikrar ortamını tehdit ettiğini belirtti.

Selim, İngiltere merkezli Energean şirketine ait bir sondaj gemisinin, Lübnan ile İsrail arasındaki ihtilaflı deniz sahasında Tel Aviv yönetimi adına doğal gaz çıkarmak için bölgeye gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Selim, İsrail'in ihtilaflı bölgedeki faaliyetlerinin, Lübnan'a yönelik bir provokasyon ve ülkenin güneyindeki istikrar halinin açıkça tehdit edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Selim, İsrail'in Lübnan sınırında "oldubitti" peşinde koştuğunu ve böylece ABD'nin ara buluculuk görevini üstlendiği deniz sınır müzakerelerinin yeniden başlaması için yürütülen çalışmaları akamete uğrattığını dile getirdi.

Bakan Selim, Lübnan'ın güneyinde bölgedeki istikrarı da etkileyecek bir güvenlik sorununun yaşanmaması için BM ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Ekim 2020'de Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde dolaylı müzakereler başlamış ve bunların sonuncusu Mayıs 2021'de düzenlenmişti. O tarihten bu yana yeni bir müzakere gerçekleşmedi.

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Kaynak: AA

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