Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor - Son Dakika
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Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor

26.09.2022 13:56
Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, Meclis önünde gösteri düzenleyen emekli askerlere "maaşlarının yüzde 300 artırılacağını" söyledi.

Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, Meclis önünde gösteri düzenleyen emekli askerlere "maaşlarının yüzde 300 artırılacağını" söyledi.

Emekli askerler, "düşük maaş" ve "kötü yaşam koşullarını" protesto etmek için 2022 bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis binası önünde toplandı.

Savunma Bakanı Silm de göstericilere destek için yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Beyrut'taki Meclis binasının önüne geldi.

Silm, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.

Ardından emekli askerlerin bulunduğu alana gelen Slim, göstericilere hitaben yaptığı açıklamada, "Maaşların yüzde 300 artırılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Slim, değişen maaşların 2023 bütçesinden tahsil edileceğini ve o dönemki bütçe esas alınarak değişikliklerin yapılacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor - Son Dakika
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