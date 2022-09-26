Silm, göstericiler ile hükümet arasında müzakere yapmak için bir müddet Mecliste görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan'da emekli askerlerin maaşı yüzde 300 artırılıyor - Son Dakika

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