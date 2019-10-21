Son Dakika Haberleri: Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları
Son Dakika Güncel Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları

Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları

25 dakika önce

Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

Lübnan'da iletişim vergilerini protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları attı.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 4 gün önce başlayan protestolar sürüyor. Lübnan'ın Trablus kentinde protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Protestocular, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" şeklinde sloganlar atarak Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

(İHA)

Lübnan sokaklarında Erdoğan sloganları

Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
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