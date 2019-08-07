Son Dakika Haberleri: Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde güvenliği sağladı
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Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde güvenliği sağladı

39 dakika önce

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, "Lübnan-Suriye sınırının yaklaşık yüzde 80'lik kısmında sınır güvenliği sağlanmaya başladı.

Lübnan, Suriye sınırının yüzde 80'inde güvenliği sağladı, System.String[]
Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, "Lübnan- Suriye sınırının yaklaşık yüzde 80'lik kısmında sınır güvenliği sağlanmaya başladı." dedi.
Genelkurmay Başkanı Avn, El-Kaa beldesi ile sınırdaki askeri noktaları birbirine bağlayan ve "Şuheda el-İrhab" (terör şehitleri) ismi verilen yolun açılışını yaptı.
Açılışta konuşma yapan Avn, Suriye sınırının kontrolü için 4 yeni askeri birlik kurulduğunu ve 74 sınır kontrol merkezi inşa edildiğini açıkladı.
Lübnan güçlerinin, sınırın yaklaşık yüzde 80'lik kısmında güvenliği sağlamaya başladığını kaydeden Avn, sınırın geriye kalan kısmının ise sınır çizilmediği ve arazinin aşırı engebeli olmasından dolayı kontrol edilemediğini aktardı.
Lübnan sınırı son yıllarda terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyordu. Örgüt 2014 yılında, 11 Lübnan askerini kaçırmış sonra da infaz etmişti. Lübnan ordusu 2018'de Suriye sınırındaki DEAŞ militanlarını buradan uzaklaştırmak için askeri operasyon başlatmıştı.
Lübnan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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