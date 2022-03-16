Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak - Son Dakika
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Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak

16.03.2022 23:43
Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak

Lübnan hükümeti, Suriye'deki Esed rejimi ile yeni bir gümrük kapısının açılması ile yeni elektrik üretim santralinin inşa edilmesine onay verdi.

Lübnan hükümeti, Suriye'deki Esed rejimi ile yeni bir gümrük kapısının açılması ile yeni elektrik üretim santralinin inşa edilmesine onay verdi.

Lübnan Enformasyon Bakanlığı, başkent Beyrut'taki hükümet sarayında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kabinenin, ulusal bir plan olan elektrik sektörünün kalkındırılması projesini onayladığı ifade edildi.

Kabinenin, ülkede yeni bir elektrik üretim tesisi ve dağıtım ağının inşası için ihaleye gidilmesine karar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, ihalenin hızlandırılması ve tüm çalışmalardan Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyad'ın sorumlu olacağı kaydedildi.

Toplantı sonrası bir basın açıklaması yapan Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Lübnan'ın kuzey doğusundaki Hermel bölgesinden Suriye'ye açılan yeni bir sınır kapısının açılmasına da hükümetin onay verdiğini ifade etti.

Lübnan ve Suriye'deki Esed rejimi arasında halihazırda 5 sınır kapısı bulunuyor.

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Hükümet, Beyrut, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Suriye'ye açılan gümrük kapısı sayısını 6'ya çıkaracak - Son Dakika


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