Lübnan, Suriyeli Mültecileri Barındırdığı İçin 30 Milyar Dolar Tazminat Talep Ediyor - Son Dakika

BEYRUT, 10 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajjar Pazartesi günü uluslararası toplumdan, yerlerinden edilmiş Suriyelilere uzun bir süredir ev sahipliği yapması karşılığı Lübnan'a 30 milyar ABD doları ödenmesi talebinde bulundu. Avrupa Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı altıncı konferansta konuşan Hajjar, "Şu ana kadar 30 milyar ABD doları düzeyinde zarara uğramış olan Lübnan'a tazminat sağlanması konusunda uluslararası topluma güveniyoruz" diye konuştu. Hajjar, Lübnan hükümetinin ayrıca her yıl Suriyelilerin enerji sübvansiyonları için 1 milyar dolar ve beslenmeleri için de 3 milyar dolar harcadığını dile getirdi.

Lübnan'da şu an itibariyle yerlerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli olduğunu ve bu kişilerin Lübnan'ın nüfusunun yüzde 30'una karşılık geldiğini hatırlatan bakan, "Lübnan'daki 1.050 şehir ve kasabanın 1.000'inden fazlasına dağılmış şekilde, gayri insani şartlarda, çadırlarda yaşıyorlar"ifadelerini kullandı. Hajjar, sözlerinin devamında, "yerlerinden edilmiş kişilerin çoğunun, vergi ödemeksizin, rekabet oluşturan ve yasadışı ekonomik faaliyetlere yönelmesi yüzünden Lübnanlıların birçok iş olanağından mahrum kaldığını" vurguladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da birçok kez Lübnan'ın eşi görülmemiş bir finansal kriz yaşadığını ve ekstra bir yükü kaldıramayacağını belirterek uluslararası toplumu mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmesini sağlama konusunda Lübnan'a yardım etmeye çağırmıştı.