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Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılacak 700 bin uyuşturucu hapın yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılacak 700 bin uyuşturucu hapın yakalandığını duyurdu

18.02.2022 22:04
Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılacak 700 bin uyuşturucu hapın yakalandığını duyurdu

Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılma hazırlığındaki 700 bin adet uyuşturucu hapın yakalandığını açıkladı.

Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılma hazırlığındaki 700 bin adet uyuşturucu hapın yakalandığını açıkladı.

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açılamada, Lübnan güvenlik güçlerinin bir hafta içinde üç uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu yaptığını belirtti.

Kara yoluyla Suudi Arabistan'a kaçırılma hazırlığı yapılan 700 bin uyuşturucu hapın (Captagon) ele geçirildiğini kaydeden Mevlevi, olayla ilgili Beka ilinde bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Mevlevi ayrıca, Lübnan toplumu ve Arap ülkeleri toplumlarını korumak için bu tür kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye devam edeceklerini ifade etti.

Körfez ve Lübnan ilişkilerini bozan "Captagon"

Suudi Arabistan'a göre Lübnan'ın tüm gümrük kapıları ve limanlarını ele geçiren Hizbullah, istediği şekilde dünyaya uyuşturucu sevkiyatı yapabiliyor.

Hizbullah ve ülkesine yapılan uyuşturucu sevkiyatını gerekçe gösteren Suudi Arabistan, 29 Ekim'de Beyrut Büyükelçisi'ni geri çağırmış, Lübnan'dan tüm ithalatı durdurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, Nisan 2021'de yaptığı açıklamada, son 6 yılda Lübnan'dan 600 milyon uyuşturucu hapın Suudi Arabistan'a sokulmak istendiğini söylemişti.

Lübnan İç Güvenlik Teşkilatından emekli Albay Adil Maşmuşi, Mayıs 2021'de katıldığı bir televizyon programında, Lübnan'da Hizbullah'ın denetimindeki bölgelerde yaklaşık 20 adet uyuşturucu hap üretim tesisi bulunduğu bilgisini vermişti.???????

Hizbullah ise uyuşturucuyla ilgili yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

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Suudi Arabistan, Uyuşturucu, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Suudi Arabistan'a kaçırılacak 700 bin uyuşturucu hapın yakalandığını duyurdu - Son Dakika


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