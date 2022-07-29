Lübnan: Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi - Son Dakika
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Lübnan: Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi

29.07.2022 11:19
Lübnan: Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye'deki Esed rejimine ait bir geminin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na demirlediğini söyledi.

Lübnan Ticaret Bakanı Emin Selam, Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye'deki Esed rejimine ait bir geminin Lübnan'ın Trablusşam Limanı'na demirlediğini söyledi.

Lübnan'daki "Annahar" gazetesine konuşan Selam, ABD'nin yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya ait buğday ve arpaları taşıyan gemi hakkında açıklama yaptı.

Bakan Selam, "Ukrayna'nın çalıntı buğday ve arpasını taşıyıp Trablusşam Limanı'na demirleyen Suriye'ye ait gemiye ilişkin gelişmeleri Tarım Bakanlığı ve Genel Gümrük Dairesi takip ediyor." dedi.

Selam, söz konusu gemiye ABD tarafından yaptırım uygulandığını söyledi.

- Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliğinden tepki

Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği de duruma tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'ya ait olan ve Rusya tarafından çalınan buğday ve arpanın ithal edilmesinin Lübnan-Ukrayna ilişkilerine zarar vereceği" uyarısında bulunuldu.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Kırım'daki bir limandan hareket ettiği belirtilen "The Laodicea" isimli gemide 5 bin ton buğday ve 5 bin ton arpa bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Suriye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan: Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan: Ukrayna'nın çalıntı tahılını taşıyan Suriye gemisi Lübnan'a geldi - Son Dakika
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