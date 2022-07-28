Lübnan'dan Irak, Ürdün ve Suriye ile gıda güvenliği için iş birliği çağrısı

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lübnan Ticaret Bakanı ülkedeki ekmek krizinin 2 gün sonra çözüleceğini söyledi - Son Dakika

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