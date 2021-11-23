Lübnan Turizm Bakanı, THY'nin Beyrut seferleri için indirim uygulayacağını söyledi - Son Dakika

Lübnan Turizm Bakanı Velid Nasır, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı aktarmalı tüm Lübnan seferlerinde fiyatta indirime gideceğini belirtti.

Nasır, yayımladığı yazılı açıklamada, THY ile diasporadaki Lübnanlılar ve tüm turistlerin ülkeyi ziyaretini kolaylaştırmasına vesile olacak bir anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Lübnanlı Bakan, bu anlaşma kapsamında dünyanın farklı noktalarından Lübnan'a İstanbul Havalimanı aktarmalı tüm uçuşlarda indirime gidileceğini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın 1 Aralık 2021 - 28 Şubat 2022 tarihlerinde geçerli olacağı bilgisini paylaşan Nasır, THY'nin ayrıca yeni yıl dolayısıyla aralık-ocak döneminde Lübnan'a sefer sayısını artıracağını aktardı.

THY ile yapılan anlaşmanın amacına da değinen Nasır, bunu "diasporadaki vatandaşların Lübnan'a seyahatlerinin teşvik edilmesi ve zor bir süreçten geçen ülke ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlanabilmesi" olarak ifade etti.

Lübnan Turizm Bakanı ayrıca, gerçekleştirdiği bu kampanya dolayısıyla THY'ye teşekkür etti.

Turizm Bakanlığının ilk defa özel bir şirketle anlaşma yaptığı ifade ediliyor.

Çavuşoğlu'nun Beyrut ziyareti sonrası gelen açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Kasım tarihlerinde resmi temaslarda bulunduğu Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati, Meclis Başkanı Nebih Berri, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Turizm Bakanı Velid Nasır ile görüşmüştü.

Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, Lübnan ile her alanda ilişkileri daha da geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, "Turizm bakımından Lübnan halkının birinci tercihi Türkiye, Türk halkının da Lübnan'a ilgisi ve sevgisi açıkça ortadadır." demişti.

Turizm Bakanı Nasır da Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile karşılıklı turizm hacmini artırmak istediklerini belirtmişti.

Nasır, Türk turistlerin Lübnan'ı, Lübnanlı turistlerin de Türkiye'yi ziyaret etmelerini teşvik etmek için bir turizm anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurgulamıştı.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.