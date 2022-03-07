Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika
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Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

07.03.2022 00:21

Lübnan, Ukrayna'da bulunan 100 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Lübnan, Ukrayna'da bulunan 100 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle kötüleşen durumdan etkilenen vatandaşların 3'üncü tahliyesi gerçekleşti.

Beyrut Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na gelen Lübnanlı vatandaşları, yakınları çiçeklerle karşıladı. Kavuşma sırasında bazı Lübnanlıların gözyaşı döktüğü görüldü.

Tahliye edilen Lübnanlılar arasında bulunan ve başkent Kiev'de öğrenci olduğunu belirten Emin Kenan, AA muhabirine, Kiev'den çıkıp Polonya sınırına varmasının yaklaşık 2,5 gün sürdüğünü söyledi.

Kenan, evine dönüp ailesine kavuştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu ancak Ukrayna'dan döndüğü için de üzüldüğünü kaydetti.

Lübnan vatandaşlarının Ukrayna'dan ilk tahliyesi 2 Mart ve 2'nci tahliyesi 4 Mart'ta Romanya üzerinden gerçekleşmişti.

Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti
Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti
Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti

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Ukrayna, Polonya, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Ukrayna'daki 100 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika


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