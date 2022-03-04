Lübnan, Ukrayna'daki 130 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika

Lübnan'ın, Ukrayna'da bulunan 130 vatandaşını Romanya üzerinden tahliye ettiği bildirildi.

Lübnan'daki yerel medyada çıkan haberlere göre Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle kötüleşen durumdan etkilenen vatandaşların 2'nci tahliyesi gerçekleşti.

Beyrut Havalimanı'na gelen Lübnanlı vatandaşların tahliyesi hakkında yerel haber sitelerine konuşan Lübnan'ın Romanya Büyükelçisi Rana Mukaddem, toplamda 130 vatandaşın Romanya üzerinden uçak ile Lübnan'a tahliye edildiğini kaydetti.

Gelen yolcular arasında olan bir genç de, "Bomba saldırısından ağır bir şekilde etkilenen Harkiv kentinden pazartesi çıktık. Sınıra tren ile ulaşmamız 30 saati buldu." ifadelerini kullandı.

Lübnan vatandaşlarının Ukrayna'dan ilk tahliyesi 2 Mart'ta yine Romanya üzerinden gerçekleşmişti.

Lübnan'ın Kiev Büyükelçiliğine göre Ukrayna'da 960 Lübnanlı yaşıyor ve bunların çoğu savaş nedeniyle tahliye için başka ülkelere geçti.