Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı - Son Dakika
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Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı

02.03.2022 10:49
Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı

Lübnan, aralarında 40 öğrencinin de bulunduğu Ukrayna'daki bazı vatandaşlarını Romanya üzerinden tahliye etti.

Lübnan, aralarında 40 öğrencinin de bulunduğu Ukrayna'daki bazı vatandaşlarını Romanya üzerinden tahliye etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Ukrayna ve Rusya savaşı nedeniyle kötüleşen durumdan etkilenen vatandaşların tahliyesine başlandı.

Haberde, aralarında 40 öğrencinin de bulunduğu Ukrayna'daki vatandaşların Romanya üzerinden uçak ile ülkeye getirildikleri aktarılırken, tam sayıya dair bilgi verilmedi.

Haberde ifadelerine yer verilen Lübnan Yüksek İnsani Yardım Komisyonu Başkanı Albay Muhammed Hayr, "48 saat içinde Polonya'nın başkenti Varşova üzerinden 2'nci tahliye gerçekleştirilecek." dedi.

Lübnan'ın Kiev Büyükelçiliğine göre Ukrayna'da 960 Lübnanlı yaşıyor ve bunların çoğu savaş nedeniyle tahliye için başka ülkelere geçti.

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Romanya, Ukrayna, Lübnan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı - Son Dakika


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