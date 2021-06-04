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Lübnan, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin çalışmalarını sürdürmesi için BM'den finansal destek istedi - Son Dakika

Lübnan, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin çalışmalarını sürdürmesi için BM'den finansal destek istedi

04.06.2021 15:37
Lübnan, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin çalışmalarını sürdürmesi için BM'den finansal destek istedi, System.String[]

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Birleşmiş Milletlerden (BM) finansal kaynaklarının tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durduracak Uluslararası Lübnan Mahkemesi'ne alternatif kaynak bulunmasını talep etti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Birleşmiş Milletlerden (BM) finansal kaynaklarının tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durduracak Uluslararası Lübnan Mahkemesi'ne alternatif kaynak bulunmasını talep etti.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Diyab, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının BM'ye devredilmesi üzerine 2006 yılında BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararıyla kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi ile ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kapanmasının tehlikeli sonuçlara yol açacağına işaret edilen mektupta, "Mahkemenin çalışmalarına son vermesinin etkileri, Lübnan'la ve barbarca saldırının (Hariri suikastı) kurbanlarıyla sınırlı kalmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Halihazırdaki finansal zorlukların Uluslararası Lübnan Mahkemesinin çalışmalarını engellememesi gerektiğine vurgu yapılan mektupta, Lübnan'ın söz konusu mahkemeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye bağlı kalacağı kaydedildi.

Mektupta ayrıca, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin çalışmalarını başarıyla yürütmesine yardımcı olmak için BMGK ve üye ülkeler tarafından acil alternatif finansal kaynakların bulunması talebine yer verildi.

Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 2 Haziran'da finansal kaynakların tükenmesi sebebiyle temmuz ayından itibaren faaliyetlerini durdurma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Mahkeme dün ise Hariri cinayetinin faili Selim Cemil Ayyaş'ın yargılama sürecinin "mahkemenin yaşadığı finansal kriz sebebiyle" durdurulacağını duyurmuştu.

Refik Hariri suikastı ve Uluslararası Lübnan Mahkemesi

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri, 2005'te bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti, ülkedeki bölünmüşlük ve karışıklığı da dikkate alarak Hariri suikastı konusunu BM'ye devretmişti. BMGK de 29 Mart 2006'da Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin kurulmasına karar vermişti.

Haziran 2007'de statüsünün yürürlüğe girmesinden sonra 1 Mart 2009'da çalışmalarına başlayan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, suikastın faili Selim Cemil Ayyaş hakkındaki kararını 11 Aralık 2020'de açıklamıştı.

Mahkeme, Hariri ve beraberindeki 21 kişinin ölümünden gıyaben yargılanan Hizbullah örgütü üyesi Ayyaş'ı, 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkemeyi ve kararını kabul etmeyen Hizbullah örgütü, suikastı İsrail'in işlediğini öne sürerek söz konusu mahkemenin, kararlarıyla kendisinden intikam alındığını iddia ediyor.

Lübnan yerel basınındaki haberlere göre, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin bugüne kadar harcadığı miktar 830 milyon dolardan fazla ve bunun yüzde 49'u da Lübnan devleti tarafından karşılandı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Başbakan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Uluslararası Lübnan Mahkemesi'nin çalışmalarını sürdürmesi için BM'den finansal destek istedi - Son Dakika


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