Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Mısır'da koronovirüs vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Mısır'da koronovirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Mısır'da koronovirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan ve Umman'da 16'ya, Suudi Arabistan'da 5'e, Mısır'da ise 3'e yükseldi.

Lübnan, Umman, Suudi Arabistan ve Mısır'da koronovirüs vakaları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Lübnan ve Umman'da 16'ya, Suudi Arabistan'da 5'e, Mısır'da ise 3'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen Lübnanlı bir kadında Kovid-19 görüldüğü böylece ülkede tespit edilen vaka sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkedeki Kovid-19 vakasının 12'den 16'ya çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca virüs tespit edilen kişilerden birinin İran'dan Kuveyt aktarmalı olarak Suudi Arabistan'a gelen bir Suud vatandaşı olduğu ve virüsü eşine de bulaştırdığı aktarıldı.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, basına yaptığı açıklamada, Sırbistan'dan Fransa aktarmalı olarak ülkesine dönen 44 yaşındaki bir Mısır vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu Mısırlının 12 saat süreyle Fransa'da kaldığına işaret eden Mücahid, bu kişiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:34 Kaynak: AA
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