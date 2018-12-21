Son Dakika Haberleri: Lübnan ve Filistinli İzciler Sarıkamış Şehitlerini Anıyor

Lübnan ve Filistinli İzciler Sarıkamış Şehitlerini Anıyor

4 saat önce

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılacak Lübnan Müslüman İzci Derneği ile Filistin İsra İzci Derneği üyeleri, Türkiye'ye hareketlerinden önce Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı ziyaret etti.

Lübnan ve Filistinli İzciler Sarıkamış Şehitlerini Anıyor, System.String[]
Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine katılacak Lübnan Müslüman İzci Derneği ile Filistin İsra İzci Derneği üyeleri, Türkiye'ye hareketlerinden önce Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan Lübnan Müslüman İzci Derneği Basın Sekreteri Visam el-Haccac, Sarıkamış Şehitlerini anmak için Erzurum Allahu Ekber dağlarında organize edilen etkinliklere 2011'den beri her yıl katıldıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatına katılan ve kendileri için gurur kaynağı olan Arap ve Lübnanlı şehitleri temsilen anma etkinliklerine katılmanın kendileri için önem arz ettiğini söyleyen Haccac, söz konusu harekat sırasındaki aşırı soğuk hava şartlarından şehit düşenlerin sayısının 90 bini aştığını hatırlattı.

O topraklarda şehit düşen atalarının izinden gitme heyecanını yaşamak için 7 yıldan beri etkinliklere eşlik ettiklerini aktaran Haccac, "Hava sıcaklığının eksi 30 derecenin altına düştüğü 3 bin metre yükseklikteki dağlarda, şehit düşen atalarımızın yattığı yerlerde kamp kurup o havayı teneffüs ediyoruz." dedi.

Tarih sayfalarında aktarılanlara göre Sarıkamış Harekatı sırasında Beyrut vilayetinden 277 kişinin şehit düştüğüne dikkati çeken Haccac, söz konusu sayının günümüzdeki başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Sayda ve Sur kentlerini kapsadığını ifade etti.

Sarıkamış'ta şehit düşen Lübnanlıların Ankara'daki arşivlerde yer aldığını belirten Haccac, bunların sadece rakamlardan ibaret olmadığını bilakis zihinlerinde, Müslümanlar ve İslam devleti için yola çıkan şehitler olarak canlı durduğunu kaydetti.

Lübnan'ın Birinci Dünya Harbinde 2 bin 615 şehit verdiğine de değinen Haccac, bunlardan 344'ünün Çanakkale'de şehit olduğunu anlattı.

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliklerinde Türk-Arap kardeşliğini pekiştirdiklerini vurgulayan Haccac, Erzurum'daki etkinliklere bu yıl Lübnan, Filistin, Mısır, Suriye ve Irak'tan katılacak 70'i aşkın kişinin yanı sıra Balkan ülkelerinden de katılımlar beklediklerini sözlerine ekledi.

Lübnan ve Filistinli izciler, Büyükelçi Çakıl ile görüşmelerinin ardından Türkiye'ye hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Lübnan, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Gün Önce Şehit Olan Polis, 2 Yıl Önce Yüzlerce Kişi ve Çocuğun Hayatını Kurtarmış Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:41:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan ve Filistinli İzciler Sarıkamış Şehitlerini Anıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]