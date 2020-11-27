Lübnan ve Fransız orduları arasında iş birliği anlaşması imzalandı - Son Dakika

Lübnan ordusu, Fransız ordusu ile iş birliği ve koordinasyon anlaşması imzalandığını duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ziyad el-Haşim ile Fransız General Eric Peltier'in başkent Beyrut'un doğusundaki Lübnan ordusu karargahında bir araya geldi.

Açıklamada, Fransız ordusu ile kara, deniz ve hava kuvvetleri alanlarında iş birliği ve koordinasyon anlaşması imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Lübnan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Haşim, Lübnan ve Fransa orduları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Fransız General Peltier ise, Lübnan ordusunun terörle mücadele ve ülke içinde ve sınırlarında güvenlik ve istikrarı sağlamasındaki başarısından övgüyle söz etti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Lecointre geçen hafta Beyrut'taydı

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile Fransız mevkidaşı François Lecointre geçen hafta başkent Beyrut'taki El-Yerze karargahında bir araya gelmişti.

İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Lübnan ordusunun güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı aktarılmıştı.

Lübnan resmi haber ajansının verilerine göre, Fransa, Lübnan ordusunun geliştirilmesi için 2017 ve 2018'de 45 milyon avroluk yardım yaptı. Son beş yılda ise Fransa'nın Lübnan güvenliğine sağladığı katkı yarım milyar doları buldu.