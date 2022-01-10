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Lübnan ve Mısır Başbakanları doğal gaz ihracatını görüştü - Son Dakika

Lübnan ve Mısır Başbakanları doğal gaz ihracatını görüştü

10.01.2022 19:48
Lübnan ve Mısır Başbakanları doğal gaz ihracatını görüştü

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, resmi ziyaret için gittiği Mısır'da Başbakan Mustafa Medbuli ile ön hazırlıkları yapılan doğal gaz ihracatını ele aldı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, resmi ziyaret için gittiği Mısır'da Başbakan Mustafa Medbuli ile ön hazırlıkları yapılan doğal gaz ihracatını ele aldı.

Görüşmeye dair Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamada, Mikati'nin Medbuli ile Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır Enerji Bakanı Muhammed Şakir, Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla'nın da hazır bulunduğu toplantıda Mikati ve Medbuli'nin, Mısır'dan Lübnan'a yapılmasına karar verilen gaz ihracatını ele aldıkları kaydedildi.

Gaz ihracatı hususunda Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan arasında ön anlaşma imzalama ve ABD'nin Suriye'deki Esed rejimine uyguladığı Sezar Yasası'ndan muafiyeti bekleme konusunda iki tarafın mutabık kaldığı aktarıldı.

Mısır Başbakanı Medbuli'nin Mikati'ye, ülkesinin deniz yolu ile Lübnan'a gıda ve ilaç yardımı taşıyan bir gemi gönderme taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca Mısır'ın Lübnan'dan tarım ürünleri ithalatını kabul ettiğine yer verildi.

Arap Doğal Gaz Boru Hattı

1 milyar 200 milyon dolara mal olan toplam 1200 kilometre uzunluğunda, 4 etaptan oluşan boru hattı Mısır, Ürdün ve Suriye'den geçerek Lübnan'ın Trablusşam kentine ulaşıyor.

Arap Doğal Gaz Boru Hattı'ndan Lübnan'a gaz ithalat testi, 2009'da başladı ve aynı yıl kısa süreliğine Trablusşam'daki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne gaz verildi.

Açık raporlara göre 2010'da Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki güvenlik olayları, ardından ülkedeki Arap Baharı gösterileriyle meydana gelen gelişmeler ve Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle Lübnan'a doğal gaz ithalatı tamamen durdu.

Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.

Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasında "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faaliyete geçmesi için anlaşmalar imzalanmıştı.

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Doğalgaz, Suriye, Lübnan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan ve Mısır Başbakanları doğal gaz ihracatını görüştü - Son Dakika


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