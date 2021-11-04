Lübnan, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a saldırı girişimini kınadı - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı (İHA) göndererek düzenlemeye çalıştığı saldırı girişimini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü iki İHA ile saldırı girişimine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın egemenliği, güvenliği, istikrarı, sivil tesisleri ve vatandaşlarına yönelik, uluslararası yasa ve sözleşmeleri ihlal eden herhangi bir saldırı karşısında bu ülkenin halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içinde olunduğu" ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden 2 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü iki İHA'nın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen ile ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan başta olmak üzere Lübnan'ın bazı körfez ülkeleriyle ilişkilerinde gerginlik yaşanmıştı.

Kardahi'nin ifadeleriyle ilgili olarak Lübnan Başbakanı Necib Mikati yazılı açıklama yapmış, Enformasyon Bakanı'nın açıklamalarının reddedildiğini, söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını kaydetmişti.

Ancak Suudi Arabistan ile Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE de 30 Ekim'de Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Lübnan, söz konusu ülkelerin büyükelçilerini Beyrut'tan çekmesi üzerine ABD'den krizin çözümü için ara bulucu olmasını istemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.