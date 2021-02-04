Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü - Son Dakika

Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü

04.02.2021 11:38
Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü, System.String[]

Lübnan medyası, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar Lokman Slim'in kiralık araçta ölü bulunduğunu duyurdu.

Lübnan medyası, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar Lokman Slim'in kiralık araçta ölü bulunduğunu duyurdu.

Lübnan medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, Hizbullah karşıtı olarak bilinen Lübnanlı aktivist Lokman Slim'in aracında vurularak, öldürüldüğünü duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hizbullah karşıtı Lübnanlı aktivist, yazar ve yayımcı Lokman Slim ülkenin güneyinde kiralık aracın içinde başından vurularak, ölü bulunduğununu aktardı. Slim'in arkadaşı olduğu belirtilen Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi (AUB) Profesörü Makram Rabah yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Onu bulduk, görünüşe göre başından vurulmuş. ve kiralık arabası Nabatiyeh bölgesinde bulundu" dedi. Lübnanlı yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.


Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü

Hizbullah, Lübnan, Sadece Haberler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti Görüntüler tüyleri diken diken etti! Milli gemisavar füzesi 'Atmaca' hedefi imha etti Ahmet Nur Çebi, Dorukhan için gemileri yaktı: İmza atmak isterse atar, atmazsa atmaz Biden'ın açıklamaları Rusya ile gerilimi artıracak: ABD'nin boyun eğdiği günler sona erdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Twitter'a tepki: Ülkelerin kimyasını bozmaya çalışıyorlar Merve Boluğur ile Enes Batur'un cinsellik sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti 900 bin liralık rüşvete polisten "Şerefli" yanıt: O parayı belki kazanamayız ama şeref diye bir şey kalmaz
Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı Rakip kaleciyle çarpışan Porto'lu Nanu, bir anda yere yığıldı         
00:29
Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı Koronavirüsü en çok 35 ila 49 yaşları arasındaki kişilerin yaydığı ortaya çıktı         
23:53
Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu! Ablası boğazı düğümlenerek anlattı         
23:40
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum         
23:02
Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti Son Dakika: Yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti         
22:30
İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı         
21:43
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandıracak         
20:15
MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi MEB, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirledi         
19:33
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım! Bornozunu indirip sevgilisine sarıldı         
09:43
Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim Tarlada ölü bulunan gençlerin veda videosu gönderdikleri uzman çavuş konuştu: Dalga geçiyorlar zannettim         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 00:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lübnanlı aktivist Lokman Slim aracında vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei