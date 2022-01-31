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Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri - Son Dakika

Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri

31.01.2022 22:50

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo bazı siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmek için gittiği Lübnan'ın Sayda kentinde protesto edildi.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Anne Grillo bazı siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmek için gittiği Lübnan'ın Sayda kentinde protesto edildi.

Sayda'da onlarca insan hakları aktivisti, 1984'ten beri Fransa'da hapiste bulunan Lübnanlı George Abdullah'ın mahkumiyet süresinin dolmasına rağmen serbest bırakılmamasına tepkilerini göstermek için Grillo'ya karşı gösteri düzenledi.

Eylemciler, Büyükelçi Grillo'nun görüşme programının olduğu kentteki sinema binasının girişinde toplandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, sinema önünde gösterilerin büyümesi üzerine olay yerine takviye güvenlik gücü gönderildiğini ve bu sırada arbede çıktığını söyledi.

Arbede sonucu bazı göstericilerin hafif şekilde yaralandığı, Büyükelçi Grillo'nun da yaklaşık 1 saat sinema binasında beklemek zorunda kaldığı kaydedildi.

Göstericilerin sinema önünde Abdullah'ın serbest bırakılması için sloganlar attığı belirtildi.

"Fransa'nın en eski mahkumu"

Filistin direnişine katılan George Abdullah, 1984'te Fransa'da bulunduğu sırada tutuklandı. Abdullah, 1987'de, "biri İsrailli diğeri Amerikan iki diplomatın öldürüldüğü suikasta yardakçılık yapmaktan" müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Hapiste geçirdiği en az 37 yılın ardından "Fransa'nın en eski mahkumu" olarak anılan George Abdullah, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine göre, mahkumiyet süresini tamamlamasına rağmen yasal bir gerekçe bulunmaksızın Fransa tarafından alıkonuluyor.

Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri
Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri
Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri
Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri

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Büyükelçi, Protesto, Lübnan, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı aktivistlerden Fransa Büyükelçisi'ne karşı gösteri - Son Dakika


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