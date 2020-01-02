Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Lübnan'da bir grup avukat, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnanlı avukatlar, daha önce "düşman ülke İsrail'e giriş yapma suçu işlediği" gerekçesiyle Ghosn hakkında, Temyiz Mahkemesi Başsavcılığına şikayet dilekçesi sundu.

Avukatlar, suç duyurusuna gerekçe olarak, Ghosn'un İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza atmasını, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde İsrail'de düzenlenen ekonomik kongrelere katılmasını gösterdi.

Öte yandan, Lübnan Adalet Bakanı Albert Serhan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Temyiz Mahkemesi Başsavcılığının eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn ile ilgili Interpol'den kırmızı bülten notunu teslim aldığını bildirmişti.

Ghosn'un kaçışı ve Lübnan makamlarının tepkileri

Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.