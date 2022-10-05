Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi - Son Dakika
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Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi

05.10.2022 10:36

Lübnanlı bağımsız muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır bankada dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için Beyrut'taki özel bir banka şubesini bastı. Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakereler devam ederken, ikna edilemeyen Zarazir'e çok sayıda banka mağduru da şube önünde toplanıp destek verdi.

Lübnan basınına göre bağımsız milletvekili Sintiya Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti. Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı

DÜN DE 4 BANKA ŞUBESİ BASILDI

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti. Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı

EKONOMİK KRİZİN YANSIMALARI

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı. Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu. Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı. Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

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Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2) Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2) Lübnan Bankalar Birliği: Mevduat krizinden bankalar değil devlet sorumlu Lübnan Bankalar Birliği: Mevduat krizinden bankalar değil devlet sorumlu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi - Son Dakika
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