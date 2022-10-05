Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2) - Son Dakika
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Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2)

05.10.2022 11:20

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı.

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini bastı.

Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.

Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.

Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

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Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi Lübnan'da 3 yıldır dondurulan parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı! Banka mağdurları şube önünde toplanıp vekile destek verdi Lübnan Bankalar Birliği: Mevduat krizinden bankalar değil devlet sorumlu Lübnan Bankalar Birliği: Mevduat krizinden bankalar değil devlet sorumlu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili banka şubesini bastı (2) - Son Dakika
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