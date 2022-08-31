Lübnanlı bakanların İsrail sınırındaki duvara taş attığı görüntüler sosyal medyada viral oldu (2)

Lübnanlı bazı bakanların ülkenin güneyine yaptıkları ziyaret sırasında İsrail'in iki ülke arasındaki sınıra ördüğü duvara taş fırlatmaları sosyal medyada gündem oluşturdu.

Lübnan Turizm Bakanı Velid Nasır'ın organize ettiği etkinlik kapsamında, bazı bakanlar Şiilerin çoğunlukta yaşadığı güney bölgelerine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal ve yerel medyada paylaşılan görüntülere göre, etkinlik kapsamında İsrail'in Lübnan sınırına ördüğü duvara yakın bir tepeye çıkan Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakan Hiktor Haccar, duvara taş fırlattı.

Fayyad ve Haccar'ın "Taşı kim duvara yakın atabilir?" diyaloğunun yer aldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bakanların duvara taş atarken etraflarında Lübnan askerlerinin bulunması ve güvenliklerini sağlaması da dikkati çekti.