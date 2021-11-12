Lübnanlı genç kız, görme engeline rağmen hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor (1) - Son Dakika

Lübnanlı görme engelli genç kız Sacide Bilal Abdurrahman, hafızlık yapmasının yanı sıra çevresindekilere de Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Halihazırda üniversite öğrenimine de devam eden 21 yaşındaki genç kız, engellerine rağmen karamsarlığa kapılmadan Kuran'ı Kerim'i baştan sona ezberleme ve öğrenirken öğretme sürecini AA muhabirine anlattı.

Beş kız, 2 de erkek kardeşiyle 10 kişilik bir ailenin üyesi olduğunu belirten Sacide, gecesini gündüzüne katarak bir yıl gibi bir sürede hafızlığını tamamladığını söyledi.

Bu süreçte halasının kendisine çok yardımcı olduğunu, daha sonra görme engellilerin alfabesi olarak bilinen braille alfabesiyle yazılmış bir Kur'an-ı Kerim aldığını aktaran Sacide, ailesinin teşvikinin yanı sıra yaşadıkları sosyal çevrede de çok sayıda hafız olması nedeniyle motive olduğunu dile getirdi.

Hem ezber yapıp, hem Kuran öğretti

Kuran-ı Kerim'i öğretme sürecinden de söz eden Sacide, 14 cüz ezberledikten sonra çocuklara Kur'an okumayı öğretmeye ve ezber yaptırmaya başladığını anlattı.

Başlangıçta 3-4 yaş arası hiçbir engeli olmayan çocuklara eğitim vermeye başladığını, daha sonra 15 yaşındaki çocuklar ile 60-70 yaşlarındaki kadınları okuttuğunu belirten Sacide, çocukların eğitiminde zorlandığını ancak ses verme ve tekrar ettirme yöntemiyle yaptığı bu derslerin hafızlığını kuvvetlendirdiğini kaydetti.

Engeli bulunan veya bulunmayan tüm gençlere vakitlerini Kuran'la doldurma ve Allah'ın kelamını ezberleme çağrısında bulunan Sacide, "Hafızlığı bitirdikten ve bu uğurda sarf ettiğim o çabaların ardından, peygamberlerin herhangi bir yazı olmaksızın Allah'ın kelamını nasıl ezberlediğini anlayabiliyorum." dedi.

Lübnanlı genç kız, hafızlığını bitirdiği zaman yaşadığı duygular ve mutluluğun tarifinin imkansız olduğunu dile getirdi.

Lübnan'daki engelli vatandaşlara gereken ilginin gösterilmediğini ifade eden Sacide, yurt dışındaki Lübnanlılardan, ülkedeki her okulda engelli öğrenciler için Kur'an ezberi yapılan bir sınıf açılabilmesi için yardımcı olma çağrısında bulundu.