Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek konvoyu düzenlendi.

Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde toplanan onlarca Lübnanlı, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donattıkları araç ve motosikletleriyle konvoy oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki harekatına destek verdi.

Kent merkezinde tur atan Lübnanlı gençler, korna sesleri eşliğinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Beyrut'taki köprüye Türk bayrağı asıldı

Bu arada başkent Beyrut ile güney bölgeleri arasındaki sahil yolunda bulunan bir köprüye de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentleri sakinleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla geçen yıl gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na da destek için gösteriler düzenlemişti.

Lübnanlı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Türkiye, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:17 Kaynak: AA
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