Lübnanlı göstericiler bu akşam da meydanlardaydı

Lübnan'da 17 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen protestocular, başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde meydanları yeniden doldurdu.

Hükümetin vergi politikalarına karşı 21 gün önce başlayan ve hükümetin istifasına rağmen devam eden protestolar çerçevesinde Lübnanlılar, başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam ve Sayda kentindeki meydanlarda toplandı.

Göstericilerin başkent Beyrut'taki adresi şehir merkezindeki Hükümet Sarayı önünde yer alan Riyad Sulh Meydanı oldu. Burada toplanan göstericiler, alana getirdikleri tencerelerin yanı sıra çevredeki metal cisimlere vurarak yöneticileri protesto etti.

"Devrim" sloganları atan eylemciler, yolsuzlukla suçlananların hesap vermesi talebinde bulundu.

Lübnan bayraklarıyla Trablusşam kentindeki Nur Meydanı'nı dolduran grup da aynı şekilde "devrim" sloganları attı.

Lübnanlılar, istifaya zorladıkları Başbakan Saad el-Hariri hükümetinin ardından teknokratlardan oluşan bağımsız yeni hükümetin bir an önce kurulması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.