Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu

07.05.2022 00:59
Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların seçimlere katılım oranının yüzde 60 olduğunu açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların seçimlere katılım oranının yüzde 60 olduğunu açıkladı.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta ikamet eden Lübnanlılar için oy verme işlemi sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil diğer 48 ülkede ise oy verme işlemi 8 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

Buhabib, 10 ülkede sandıkların kapanmasının ardından başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Bu ülkelerde kayıtlı yaklaşık 30 bin seçmenden 18 bin 225 bininin oy kullandığını ifade eden Buhabib, seçimlere genel katılım oranının yüzde 60'a ulaştığını söyledi.

Buhabib, bu ülkeler arasında yüzde 84 katılımla Suriye'nin başı çektiğini, onu sırasıyla yüzde 74'le İran'ın, sonra yüzde 66 ile Katar, Bahreyn ve Umman'ın izlediğini aktardı.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 58 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

???????

YORUMLAR
500
İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı İran ve Arap ülkelerindeki Lübnanlılar genel seçimler için oy kullanmaya başladı

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Arap, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
22:46 Trabzonspor son dakikada galibiyeti kaçırdı! Hatayspor ile puanları paylaştı
22:01 Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti
22:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Devlet Bahçeli'ye cevap: Meşrebi bulanık kişiyi 2 dönem vekil yapmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 01:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnanlı gurbetçilerin 10 ülkede gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı yüzde 60 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement