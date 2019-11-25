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Lübnanlı iş adamı Hitler'in açık arttırma ile satılan eşyalarını alıp İsrailli vakfa bağışladı
6 saat önce
Adof Hitler'in bazı eşyalarını açık arttırmada satın alan Lübnanlı işadamı bunları İsrailli bir vakfa bağışlamaya karar verdi.
Adof Hitler'in bazı eşyalarını açık arttırmada satın alan Lübnanlı iş adamı bunları İsrailli bir vakfa bağışlamaya karar verdi.
Servetini mücevher ve pırlanta sektöründe elde eden Abdullah Çatila isimli iş adamı eşyaların neo-Nazilerin eline geçmemesi bu bağışı yaptığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:09
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