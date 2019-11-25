Son Dakika Haberleri: Lübnanlı iş adamı Hitler'in açık arttırma ile satılan eşyalarını alıp İsrailli vakfa bağışladı
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Lübnanlı iş adamı Hitler'in açık arttırma ile satılan eşyalarını alıp İsrailli vakfa bağışladı

6 saat önce

Adof Hitler'in bazı eşyalarını açık arttırmada satın alan Lübnanlı işadamı bunları İsrailli bir vakfa bağışlamaya karar verdi.

Lübnanlı iş adamı Hitler'in açık arttırma ile satılan eşyalarını alıp İsrailli vakfa bağışladı, System.String[]

Adof Hitler'in bazı eşyalarını açık arttırmada satın alan Lübnanlı iş adamı bunları İsrailli bir vakfa bağışlamaya karar verdi.


Servetini mücevher ve pırlanta sektöründe elde eden Abdullah Çatila isimli iş adamı eşyaların neo-Nazilerin eline geçmemesi bu bağışı yaptığını açıkladı.

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Adolf Hitler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:09 
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