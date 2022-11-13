Burcu Özüyaman'ın düğününde imam nikahı kıldırdığı yönünde haberlere Nihat Hatipoğlu cephesinden yalanlama

Lübnanlı iş insanı Rachad Ghandour, iş insanı Burcu Özüyaman'ın 2 gün 2 gece süren dillere destan düğünün yankıları sürüyor. Dini törene davetli olarak katılan Nihat Hatipoğlu'nun itibarını zedelemek amacıyla yapılan yalan yanlış haberler karşısında şu açıklama yapıldı ;

??Dini nikaha Nihat Hatipoğu hocamız iki tarafın davetlisi olarak hocamızön koşulsuz icabet etti.

?? 2- Dini nikahı Nihat Hatipoğlu hocamız kıymadı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere Lübnan'dan gelen din adamı kıymıştır.

??3- Hatipoğlu hocamız 20 dakika gibi bir süre İslam dini hakkında bilgi verip misafirlerle dua etti. Bütün misafirler de içten bu duaya katıldılar.

??4- Gelen konukların giydikleri elbiseler şahsi tercihleridir.

??5- Hocamız nikah töreninde toplam yarım saat kaldı. Duadan sonra muhterem eşiyle salondan ayrıldılar.

??6- Bu katılım karşılığında maddi hiç bir şey asla konuşulmamıştır.

??7- Hocamızın her zeminde dinimizi anlatmak için zemin kolladığını biliyoruz. Hiç ayrı gayri gözetmeden dini düğünümüze gelmesi bizi onurlandırdı. Çarpıtmalarda algı oluşturulması iki tarafı da üzmüştür..

??8- Son olarak, hocamızın salonu terk etmesinden sonra. Semazen ve farklı etkinlikler yapılmıştır. Düğünde insanların eğlence tercihine elbet karışamayız.