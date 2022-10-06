- Lübnanlı milletvekili parasını çekebilmek için bankayı bastı

BEYRUT - Lübnanlı Milletvekili Cynthia Zarazir, dün sağlık harcamaları için talep ettiği parayı çekebilmek için başkent Beyrut'ta bir bankayı bastı. Milletvekili, parasını alana kadar bankadan ayrılmadı.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek için döviz hesaplarının dondurulmasının ardından bankalara sık sık baskınlar düzenleniyor. Son olarak Lübnanlı Milletvekili Cynthia Zarazir, dün sağlık harcamaları için parasını çekemeyince bankaya baskın gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta bulunan bankadan ayrılmayan Zarazir, hesabında bulunan 8 bin 500 doları çekebilmek için 4 saat boyunca oturma eylemi yaptı. Milletvekili Zarazir, "Bankaya sağlık raporlarımı göstermeme rağmen cevap vermediler. Milletvekili olarak değil, normal bir vatandaş olarak paramı almaya geldim" dedi.

Bankadaki parasını aldıktan sonra Zarazir protestosunu sona erdirdi.