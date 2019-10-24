Lübnanlı muhalefet lideri Jumblatt euronews'e konuştu: Hariri kamu mallarını kapitalistlere satıyor

Ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da protestolar 6. gününe girdi. Hükümetin daha hesap verebilir olmasını isteyen göstericiler ilk olarak Başbakan Saad Hariri hükümetinin Whatsapp konuşmalarına vergi getirmek gibi yeni kararlar alması sebebiyle sokağa döküldü.



Başkent Beyrut ve ülkenin diğer şehirlerinde protestolar düzenleyen Lübnanlılar yolsuzluk, işsizlik, yetersiz alt yapı, büyük miktardaki ulusal borç gibi konularda yöneticilerin hesap vermesini istiyor.