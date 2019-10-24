Son Dakika Haberleri: Lübnanlı muhalefet lideri Jumblatt euronews'e konuştu: Hariri kamu mallarını kapitalistlere satıyor
Son Dakika Dünya Lübnanlı muhalefet lideri Jumblatt euronews'e konuştu: Hariri kamu mallarını kapitalistlere satıyor

Lübnanlı muhalefet lideri Jumblatt euronews'e konuştu: Hariri kamu mallarını kapitalistlere satıyor

46 dakika önce

Ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da protestolar 6. gününe girdi. Hükümetin daha hesap verebilir olmasını isteyen göstericiler ilk olarak Başbakan Saad Hariri hükümetinin Whatspp konuşmalarına vergi getirmek gibi yeni kararlar alması sebebiyle sokağa döküldü.

Lübnanlı muhalefet lideri Jumblatt euronews'e konuştu: Hariri kamu mallarını kapitalistlere satıyor, System.String[]

Ekonomik krizlerle boğuşan Lübnan'da protestolar 6. gününe girdi. Hükümetin daha hesap verebilir olmasını isteyen göstericiler ilk olarak Başbakan Saad Hariri hükümetinin Whatsapp konuşmalarına vergi getirmek gibi yeni kararlar alması sebebiyle sokağa döküldü.


Başkent Beyrut ve ülkenin diğer şehirlerinde protestolar düzenleyen Lübnanlılar yolsuzluk, işsizlik, yetersiz alt yapı, büyük miktardaki ulusal borç gibi konularda yöneticilerin hesap vermesini istiyor.

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Euronews, Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:43 
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