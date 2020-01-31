Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti - Son Dakika

Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti

6 saat önce

Lübnanlı öğrenciler, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Lübnanlı öğrenciler, ABD'nin sözde Yüzyılın Anlaşması'nı protesto etti, System.String[]

Lübnanlı öğrenciler, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.


ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin sorunu için "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunduğu sözde Orta Doğu barış planı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öğrenciler tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına büyük tepki gösterirken, "Yaşasın Filistin", " ABD ve İsrail Müslümanların Düşmanı" gibi sloganları attı. - BEYRUT

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Beyrut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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