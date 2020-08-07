Lübnanlı protestocular Adalet Bakanı'nı suyla saldırdı - Son Dakika

Lübnan'da öfkeli bir grup patlama bölgesini ziyaret eden Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Negm'i suyla protesto ederek istifasını istedi.

Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından yöneticilere yönelik güveni kaybeden halk, siyasetçileri suçlamaya devam etti. Lübnan Adalet Bakanı patlama bölgesini ziyaret ettiği sırada bir grup öfkeli kalabalığın protestosuna maruz kaldı. Öfkeli kalabalık, Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Negm'e su ile saldırdı. Kalabalık grup, patlama bölgesine gelen Lübnan Adalet Bakanı Negm'i utanç duymamakla suçlayarak istifasını istedi. Protestocular, "Vatan haini" olarak suçladığı Bakan'ın konuşmasına dahi müsaade etmedi ve Bakan'a su attı.

Öte yandan 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda amonyum nitrat meydana gelen patlamada ölü sayısı 154'e yükselirken, 120'si ağır olmak üzere 5 bin yaralı olduğu açıklanmıştı. - BEYRUT