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Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor
6 saat önce
Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı. Başkent Beyrut'taki Ring Köprüsü gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler, güvenlik güçleri ile zaman zaman gergin anlar yaşandı.
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