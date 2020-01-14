Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lübnanlı protestocular 'öfke haftası' sloganıyla eylemlerini sürdürüyor - Son Dakika

Lübnanlı protestocular "öfke haftası" sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

6 saat önce

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı.

Lübnan'da protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmediği" gerekçesiyle yol kapama eylemi başlattı. Başkent Beyrut'taki Ring Köprüsü gece saatlerinden beri yolu kapatan eylemciler, güvenlik güçleri ile zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Lübnanlı protestocular öfke haftası sloganıyla eylemlerini sürdürüyor

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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