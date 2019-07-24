Son Dakika Haberleri: Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor
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Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor

13 dakika önce

Lübnan'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma ile karşı karşıya.

Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor, System.String[]
Lübnan'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila, 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma açılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Avukat Christine Nakhoul, şarkılarında baskı, ayrımcılık, mezhepçilik, yolsuzluk ve homofobi gibi konuları hicvetmesiyle tanınan grup hakkında çarşamba günü savcılığa şikayette bulunduğunu duyurdu.
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Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:22 
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