Lübnanlı rock grubu Mashoru' Leila 'dine hakaret' ile suçlanıyor
13 dakika önce
Lübnan'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma ile karşı karşıya.
Lübnan
'ın uluslararası üne sahip rock müzik grubu Mashrou' Leila, 'dine hakaret' iddiası ile haklarında soruşturma açılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Avukat Christine Nakhoul, şarkılarında baskı, ayrımcılık, mezhepçilik, yolsuzluk ve homofobi gibi konuları hicvetmesiyle tanınan grup hakkında çarşamba günü savcılığa şikayette bulunduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:22
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