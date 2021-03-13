Lübnanlı Şii din alimi Şeyh Tufeyli, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı teşekkür etti - Son Dakika

Lübnanlı Şii din alimi Şeyh Tufeyli, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı teşekkür etti

13.03.2021 02:51
Lübnanlı Şii din alimi Şeyh Tufeyli, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı teşekkür etti, System.String[]

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, diğer Müslüman ülkelere de bunu benimsemeleri çağrısında bulundu.

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek, diğer Müslüman ülkelere de bunu benimsemeleri çağrısında bulundu.

Şeyh Tufeyli, Youtube üzerinden paylaştığı "Kur'an-ı Kerim'de fitneleri bitirme, Erdoğan güzel bir örnek" başlıklı Cuma hutbesinde, Libya'da sağlanan siyasi mutabakata ve Türkiye'nin üstlendiği olumlu role ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Libya konusuna iki mesajla yaklaştığını ve siyasi yaklaşımın kabul edilmemesi üzerine, diğer seçeneği kullanmaya yöneldiğine işaret eden Şeyh Tufeyli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim görüşüme göre, her ne kadar en doğal hakları olan kendi çıkarları doğrultusunda bu adımları atmış olsalar da Türkler, Müslümanların değerleri çerçevesinde kaldılar. Bizler de onlara teşekkür ediyoruz, gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu mükemmel bir örnektir ve tüm Müslüman ülkelerin bunu benimsemelerini temenni ediyorum."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya ve Azerbaycan'da çok güzel şeyler yaptığını belirten Şeyh Tufeyli, "İran da Müslüman olduğunu iddia ediyor, buyurun sizler de iyilik yapın. Sizler Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'da fitnenin ortağısınız." dedi.

Körfez'den Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in de bölgenin hiçbir yerinde barışın olmasına tahammül edemediğini savunan Şeyh Tufeyli, Suudi Arabistan ve BAE basınında, Libya'daki mutabakattan memnuniyet duyduklarına dair açıklamaların yer aldığına, ancak öfkelerini de gizleyemediklerine vurgu yaptı.

Libya'daki olumlu gelişmelerin tüm bölgesel ve uluslararası taraflarca tebrik edildiğini ancak yıllarca orada yıkımı destekleyenlerin ilk fırsatta aynı adımları atmaktan çekinmeyeceğini söyleyen Şeyh Tufeyli, bu nedenle Libya halkına birliğinden taviz vermeme çağrısında bulundu.

Şeyh Tufeyli, "Türkiye'yi teşvik etmemizin yanı sıra örnek alınacak model ülke olarak görme ve barışçıl rolüne ortak olacak ülkeleri de desteklememiz gerekir." diye konuştu.

Şii din alimi Şeyh Tufeyli

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de, İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

Hizbullah, Türkiye, Libya, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı Şii din alimi Şeyh Tufeyli, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı teşekkür etti - Son Dakika


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