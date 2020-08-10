Lübnanlı siyasetçi Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı - Son Dakika

Lübnanlı siyasetçi Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı

Lübnan'daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı.

Lübnanlı siyasetçi Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı, System.String[]

Lübnan'daki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Caca, Demokratik Buluşma Bloğu milletvekilleriyle başkent Beyrut'ta düzenlediği toplantının ardından basına açıklama yaptı.

"Erken genel seçim istiyoruz. Hükümetin istifa etmesi bizi ilgilendirmiyor. Bunun bir anlamı yok. Çünkü bu hükümeti oluşturanlar ondan sonra geleni de şekillendirecek ve biz olduğumuz yerde sayacağız." diyen Caca, hedeflerinin, sorunu kökünden yani mecliste çözmek olduğunu kaydetti.

Siyasi tabakanın tamamının yolsuz olmadığını vurgulayan Caca, ilerleyen saatlerde iyi haberler duyacaklarını kaydetti ancak ayrıntı vermedi.

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra bugün de Maliye Bakanı Gazi Vezni istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunmuştu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Haberleşme Bakanı Talal Havvat, hükümetin istifasının kesinleştiği yönünde iddialarda bulunmuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 17:43

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı siyasetçi Caca, erken genel seçim çağrısı yaptı - Son Dakika
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