Son Dakika Haberleri: Lübnanlı siyasetçi Caca ülkede "bağımsız bir hükümet" olmasını istedi
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Lübnanlı siyasetçi Caca ülkede "bağımsız bir hükümet" olmasını istedi

6 saat önce

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, "bağımsız bir hükümet" çağrısında bulundu.

Lübnanlı siyasetçi Caca ülkede

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca, "bağımsız bir hükümet" çağrısında bulundu.

Caca, partisinin bağlı olduğu Lübnan Güçlü Cumhuriyet Blokunun toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın içinde bulunduğu siyasi krize ilişkin konuşan Caca, yeni hükümetin siyasi hesaplardan uzak olması gerektiğini belirtti.

Caca, "Sanki devrimin sorunu kota uygulamasıymış gibi teknokrat hükümetten bahsediyorlar." dedi.

Teknotrat bir hükümetteki uzmanların "göstermelik" olacağını dile getiren Caca, " Hükümet, yeni bir yolla kurulmalı yani dürüst, liyakat sahibi ve güç merkezlerinden bağımsız olmalı." diye konuştu.

Caca, Lübnan'ın "çöküşün eşiğinde" olduğuna dikkati çekerek, çoğunluğun doğru yönde hareket etmediğini hatta bunun yerine çöküşü hızlandırdığını ifade etti.

Uyardıkları sosyo-ekonomik felaketin geldiğini vurgulayan Caca, eskiden reform ve iyi niyetle bu krizin çözülebileceğini, ancak artık kurtarıcı bir planın gerektiğini kaydetti.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Mevcut krizin, ülkede 1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bu yana en kötü ekonomik kriz olduğu ifade ediliyor.

Hükümet, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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