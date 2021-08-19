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Lübnanlı siyasilerden "Hizbullah'ın İran'dan petrol ithalatı girişimine" tepki - Son Dakika

Lübnanlı siyasilerden "Hizbullah'ın İran'dan petrol ithalatı girişimine" tepki

19.08.2021 15:10
Lübnanlı siyasilerden

Lübnan'da Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah'ın İran'dan petrol ithal etme girişimine sert tepkiyle karşı çıktı.

Lübnan'da Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah'ın İran'dan petrol ithal etme girişimine sert tepkiyle karşı çıktı.

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İran'dan akaryakıt yüklü geminin birkaç saat içinde Lübnan'a doğru yola çıkacağını duyurmasından kısa süre sonra Twitter'dan bir açıklama paylaştı.

Lübnan'daki akaryakıt krizinin temel sebebinin Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin hizmetine sunmak üzere yasa dışı yollarla yapılan ticaretin olduğunu ve Hizbullah'ın da bunun farkında olduğunu aktaran Hariri, dolayısıyla İran petrolü ile Lübnanlıları minnet altında bırakmak yerine yasa dışı yakıt ticaretinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Hizbullah'ın, siyasi müttefiki Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yeni hükümeti kurma sürecini uzatabileceğini ancak Lübnan'ı İran'a teslim etmeye Lübnanlıların izin vermeyeceğini vurgulayan Hariri, "İran gemilerinin ulaşacağına dair bu sabah duyduklarımız, sevindiren bir haber mi yoksa Lübnan'ı iç ve dış çekişmelere bulaştırma tehlikelisinin duyurusu mudur?" ifadelerini kullandı.

Eski Lübnan Başbakanı Hariri, şunları kaydetti:

"Hizbullah, İran destek gemilerinin Lübnanlılara, Venezuela ve diğer bazı ülkelerin maruz kaldığı yaptırımlar tehlikesini de beraberinde getireceğini biliyor. İran gemilerini Lübnan toprakları saymak, Lübnan'ın ulusal egemenliğinden taviz vermenin zirvesini oluşturuyor. Bu (Nasrallah'ın İran gemilerini Lübnan toprağı sayması), Lübnan'ı İran'ın bir eyaleti olarak görme yönünde kabul edilemez bir çağrıdır. Bizler, ulusal ve siyasi düzeydeki temsiliyetlerimiz oranında Lübnan'ı Araplara ve dünyaya karşı absürt savaşlara sürükleyecek projelere kılıf olmayacağız."

İran'ın Lübnan'da hükümetin kurulmasını engellediğini öne süren Hariri, "Hizbullah'ın tüm bakanlıkları ve kurumları aldığı bir devlette mi yaşıyoruz? Nitekim Hizbullah istediğinde İran'dan ilaç talep ediyor, İran'ın mazot ve benzin yüklü gemilerini askeri ve emniyet makamlarına rağmen ülkeye sokmakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Güçleri Partisi: İran petrolünün sonuçlarından Avn sorumlu tutulacak

Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da Nasrallah'ın İran petrolüne ilişkin açıklamalarından sonra Cumhurbaşkanı Avn'a hitaben bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın partisine mensup ilgili bakanların, devletin sübvanse etmekte aciz kaldığı akaryakıtı piyasaya sürmek üzere haftalardır ithalat yapmak isteyen özel firmalara izin çıkarmadığına dikkati çeken Caca, şu anda ise Hizbullah'ın mazot yüklü bir gemiyi güneydeki Zahrani petrol tesislerine yanaştıracağı sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanı, stratejik askeri ve güvenlik kararı elinde bulunduran Hizbullah'ın bugün itibarıyla ekonomik kararı da ele geçirmesine izin mi vereceksiniz?" diyen Caca, bu yönde atılacak bir adımla Lübnanlıların çıkarlarına yeni bir darbenin indirileceği ve bunun özel sektörü tümüyle bitireceği uyarısında bulundu.

Uluslararası piyasalardan yasal olarak petrol ithal etmek yerine İran'dan yakıt ithal etmenin sonuçlarının ne olacağına dair Cumhurbaşkanı Avn'da bir soru yönelten Caca, petrol, ilaç ve daha birçok ürünün ithalatının önünü açmamakla "Hizbullah'ın yasa dışı yollarla Lübnan'ı maruz bırakacağı gerçek felaketten Cumhurbaşkanı Avn'ın sorumlu tutulacağını" savundu.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Hizbullah lideri Nasrallah, İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını belirterek, "Bu gemiden sonra başka gemiler de olacak. Konu tek bir gemiden ibaret değil." demişti.

"Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" savunan Nasrallah, ülkeye akaryakıt taşıyacak geminin İran'dan ayrıldığı andan itibaren "Lübnan toprağı sayılacağını" ifade etmişti.

Hizbullah, Petrol, Lübnan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlı siyasilerden 'Hizbullah'ın İran'dan petrol ithalatı girişimine' tepki - Son Dakika


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