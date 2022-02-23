Lübnanlı uzmanlara göre ABD yaptırımları "genel seçimlere adaylığa engel değil" - Son Dakika
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Lübnanlı uzmanlara göre ABD yaptırımları "genel seçimlere adaylığa engel değil"

23.02.2022 14:00
Lübnanlı uzmanlara göre ABD yaptırımları "genel seçimlere adaylığa engel değil"

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde ABD'nin "Hizbullah'a destek" gibi çeşitli sebeplerle yaptırım listesine aldığı kişilerin adaylık durumu merak konusu oldu.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde ABD'nin "Hizbullah'a destek" gibi çeşitli sebeplerle yaptırım listesine aldığı kişilerin adaylık durumu merak konusu oldu.

ABD, geçen yıllarda Lübnanlı birçok siyasi ve halihazırdaki bazı milletvekillerini çeşitli sebeplerle yaptırım listesine aldı.

Washington'un 2019'dan bu yana "Hizbullah'a destek, usulsüzlük, yolsuzluk" gibi çeşitli gerekçelerle yaptırım listesine aldığı kişiler arasında, Lübnan'daki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Hizbullah'ın parlamento kolu olan Direnişe Vefa Bloku Başkanı Muhammed Raad, Direnişe Vefa Milletvekili Emin Şerri, Emel Hareketinin eski milletvekillerinden Ali Hasan Halil gibi isimler yer alıyor.

Hizbullah, askeri faaliyetlerinin yanı sıra ülke siyasetinde de rol oynuyor. Mecliste Direnişe Vefa Bloku aracılığıyla Hizbullah'a bağlı milletvekilleri bulunuyor. Bu nedenle ABD, Hizbullah'a destek veren siyasilere de yaptırımdan geri durmuyor.

Lübnan kamuoyu, bu durumun yaptırım listesine alınan kişilerin adaylığına etki edip etmeyeceğini tartışırken, uzmanlar etki etmeyeceği görüşünde.

Anayasa uzmanı Adil Yemmin, AA muhabirine, Lübnan seçim kanununda ve değişiklik yapılan maddelerde ABD yaptırım uygulasa bile seçimlere adaylık için hukuki şartları taşıyanları engelleyen bir madde olmadığını söyledi.

Yemmin, "ABD hukuku Lübnan topraklarında geçerli değil. Bu nedenle ABD'nin yaptırımları genel seçimlere aday olacaklar için engel değil." dedi.

Adaylık için banka hesabı şartı

ABD'nin yaptırım listesine aldığı kişilerin Lübnan'da hizmet veren özel bankalardaki hesapları kapatılıyor. Bu isimler adına özel bankalarda hesap açılamıyor.

Seçimlere aday olmak isteyenlerin, seçim kampanyası için hesap açtığı yönünde bankadan aldığı ilgili belgeleri sunması gerekiyor.

Lübnan makamları bu nedenle 2018'deki seçim öncesinde hesapları kapatılan adaylar için bir alternatif üretti.

Konu hakkında bilgi veren Yemmin, şöyle devam etti:

"Adayın genel seçimlere adaylık için banka hesabı açmasının mümkün olmadığı durumlar için seçim kanununda bir çözüm üretildi. Buna göre aday olmak isteyenin Lübnan Maliye Bakanlığında hesap açabileceği ve bunun geçerli olabileceği kararı alındı."

Yemmin, sonuç olarak ABD'nin yaptırımlarının genel seçimlere aday olacak kişiler önünde herhangi bir engel teşkil etmediğine dikkati çekti.

Lübnanlı Uluslararası Hukuk Profesörü ve Justicia Vakfı Başkanı Paul Morcos da genel seçimlerde ülkesindeki medeni haklardan mahrum bırakılmayan her Lübnanlının aday olabileceğini ifade etti.

Morcos, "Lübnan hukukunda ABD yaptırımlarına alınan kişilerin genel seçimlere adaylığını engelleyen bir madde yok." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da geçen ay başlayan genel seçimlere adaylık başvuru sürecinin, 15 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hizbullah, Lübnan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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