Son Dakika Haberleri: Lübnanlı vekilden "devrim adaletsizlik nedeniyle başladı" açıklaması
Son Dakika Güncel Lübnanlı vekilden 'devrim adaletsizlik nedeniyle başladı' açıklaması

Lübnanlı vekilden "devrim adaletsizlik nedeniyle başladı" açıklaması

1 saat önce

Lübnanlı Milletvekili Şamil Rukız, "Devrim, vatandaşın maruz kaldığı haksızlık ve Lübnan halkının içinde bulunduğu zor durum sebebiyle ortaya çıkmıştır.

Lübnanlı vekilden

Lübnanlı Milletvekili Şamil Rukız, "Devrim, vatandaşın maruz kaldığı haksızlık ve Lübnan halkının içinde bulunduğu zor durum sebebiyle ortaya çıkmıştır." dedi.

Lübnan'daki gösterilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Rukız, Başbakan Saad Hariri'nin sunduğu reform paketinin yeterli olmadığını savunarak, yönetimin üzerindeki sokak baskısının ülkeyi yeni bir yere taşımak için fırsat olduğunu söyledi.

Rukız, "Devrim, vatandaşın maruz kaldığı haksızlık ve Lübnan halkının içinde bulunduğu zor durum sebebiyle ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki durumun halihazırdaki gibi gitmesi durumunda daha fazla ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunan Rukız, "Çözümün mevcut hükümeti değiştirmekte yattığına ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın toplumun taleplerini karşılayan bir hükümet kurmak için devrimi yanına alması gerektiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.


İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.


Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.


Başbakan Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Milletvekili, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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