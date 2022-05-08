Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı

08.05.2022 10:14
Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 48 ülkede ikamet eden Lübnanlılar sandık başına gitti.

Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için 48 ülkede ikamet eden Lübnanlılar sandık başına gitti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, dünyanın farklı bölgelerindeki 48 ülkede ikamet eden 194 bin 348 Lübnanlı seçmenin bugün itibarıyla genel seçimler için sandık başına gittiği ifade edildi.

Diasporanın oy verme işlemi, resmi tatilleri cuma ve pazar günü olan ülkelere göre iki farklı tarihte gerçekleşti.

Gurbetçiler, resmi tatilin cuma günü olduğu İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Suriye, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ta 6 mayısta oy verme işlemini tamamlamıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İran ve çeşitli Arap ülkelerinde ikamet eden Lübnanlıların seçimlere katılım oranının yüzde 60 olduğunu açıklamıştı.

Lübnan İçişleri Bakanlığının daha önce paylaştığı verilere göre 58 ülkede kayıtlı 225 bin Lübnanlı seçmen, yurt dışında oylarını kullanacak. Yurt dışındakilerin sayısı da toplam seçmen sayısının yüzde 5,5'ine tekabül ediyor.

İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, 128 sandalyeli Mecliste yer alabilmek için 15 seçim bölgesinde toplam 1002 adayın yarışacağını belirtmişti.

Ülkede 2018'de 3 milyon 746 bin olan seçmen sayısı, bu sene 3 milyon 967 bine ulaştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "28 Sünni, 28 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Ortodoks, 8 Katolik, 5 Ermeni, 2 Alevi, 1 milletvekili de Hristiyanlar içerisindeki azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnanlılar 15 Mayıs genel seçimleri için 48 ülkede oy kullanmaya başladı - Son Dakika


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