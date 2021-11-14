Lübnanlılar, başkent Beyrut'ta düzenlenen maratonda "umut" için koştu - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Umut İçin" temasıyla 3 aşamalı maraton düzenlendi.

Beyrut Maraton Derneği tarafından ülkedeki ağır ekonomik krizin gölgesinde düzenlenen 19. Uluslararası Beyrut Maratonu, sahil şeridindeki Zeytuna Bay bölgesinden başlatıldı.

Yarışma 42 kilometrelik tam maraton ve 22 kilometrelik yarı maraton ile 10 kilometrelik halk koşusu olmak üzere 3 aşamalı düzenlendi.

Lübnanlı kadın koşucu Necim Şirin, 42 kilometrelik parkuru 3 saatte tamamlayarak birinci olurken, Toni Hanna ise 2 saat 33 dakikada yarışı bitirerek erkekler arasında birinci oldu.

Yarı maraton olan 22 kilometrelik koşuda da erkeklerden Bilal Avada kadınlardan Kathia Racherd bitiş çizgine ulaşan ilk isimler oldu.

8 kilometrelik halk koşusunda da kadınlarından Joan Makary, erkekler kategorisinde de Muhammed Abdallah birincilik kazandı.